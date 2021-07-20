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Общество

«Живем, как в печке»: лесные пожары охватили Якутию

Жители Якутии рассказали о проблемах со здоровьем из-за смога

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Во время ликвидации лесного пожара в Якутии, 2021 год

Во время ликвидации лесного пожара в Якутии, 2021 год

Авиалесоохрана РФ/ТАСС
В Якутии из-за сухой и жаркой погоды продолжаются лесные пожары — в регионе объявлен режим ЧС. Огонь охватил более 1,5 млн гектаров леса — густой дым накрыл практически все города республики. Местные жители задыхаются от смога, страдают от головной боли и невыносимой жары. Тем временем пожары могут сохраниться до середины августа, прогнозирует эколог.

63-летний инвалид второй группы Юрий проживает в Покровске. В городе сохраняется жара и сильный запах гари. Мужчина старается не выходить из дома — окна в его квартире постоянно закрыты.

«Я астматик — ощущаю постоянное удушье, ночью спать тяжело. Дома духота и запах дыма. В квартире температура не отличается от уличной. В общем, все очень плохо», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Он всю жизнь провел в Якутии и таких лесных пожаров, как этим летом, еще не наблюдал — первые очаги появились еще в мае, однако власти не приняли достаточно мер, чтобы сдержать огонь, полагает Юрий.

«Руководство республики все пустило на самотек. Пока чесались, разгорелось. К тому же, они постоянно скрывают реальную информацию по пожарам. В центр передают одни данные, а по информации со спутников — все намного хуже. Выезжают на волонтерах и добровольцах», — добавил он.

28-летняя Ксения и 34-летний Николай живут в столице республики — Якутске. Город также полностью затянуло смогом.

«Пожары начались еще в начале лета, но никто особо не придавал этому значения, потому что у нас всегда горит. Но потом стало хуже, намного. Сперва это была легкая дымка — знаете, как туман.

Потом воздух стал плотнее, и видимость значительно ухудшилась. Когда нет ветра, то город превращается в одно сплошное облако, и, пройдя несколько минут по улице, начинаешь задыхаться. Ситуацию усугубляет невыносимая жара», — рассказывает девушка.

«В городе дым, дышать нечем — голова болит постоянно. За всю свою жизнь не помню таких пожаров», — добавил мужчина.

Ксении приходится ежедневно покидать квартиру, чтобы добраться до работы в больнице. Любая поездка обходится ей сильным кашлем.

«Мы живем как в печке: жаркий дым и солнце. Кашель постоянный и общая слабость, потому что в квартире жарко, а окна не откроешь, иначе все будет в золе и копоти. Самая сложная ситуация у пожилых и у людей с проблемами с легкими. Они практически не могут дышать», — сетует собеседница «Газеты.Ru».

Масштабные пожары в Якутии начались из-за сухой и жаркой погоды в конце июня, сообщил глава региона Айсен Николаев. К 20 июля уже около 1,5 млн гектаров леса пройдено огнем. В республике объявлен режим ЧС.

Набор причин для разрастания лесных пожаров на огромные территории стандартный — неготовность органов управления лесами к борьбе с пожарами из-за жестокого недофинансирования, а также сильная засуха, которая в этом году охватила практически всю Якутию, рассказал «Газете.Ru» руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко.

«При такой засухе очень сложно справиться с пожарами. В общем-то, регион, на мой взгляд, сделал все, что мог. Пока прогноз на будущее не очень хороший. По западным районам Якутии скорее всего пожары продлятся по крайней мере до начала августа. А вообще часто бывает, что и до середины августа бывает такая напряженная ситуация с пожарами», — пояснил он.

Из-за ежегодных пожаров регион несет «колоссальные» экономические убытки, отмечает Ярошенко. Вместе с тем сильно страдает и природа — идет постепенная деградация лесов, то есть разрушается историческая структура тайги — становится больше молодых лесов или вообще не покрытых участков.

«И дальше это как маховик раскручивается — чем меньше леса, тем быстрее участок просыхает на солнце, продувается ветром и легче горит при следующей засухе. Это косвенный вред — чем больше прогорает, тем труднее бороться с пожарами в будущем», — сказал Ярошенко.

При этом на возрождение былой экосистемы уйдет более ста лет, полагает эколог.

«Значительную часть биологического разнообразия, той естественной динамики ландшафтов мы теряем. И даже если получится остановить рост числа пожаров, потребуется сотни лет, чтобы вернутся к минимальному исходному состоянию леса», — заключил он.

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