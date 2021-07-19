Вырастут ли цены на овощи и крупы из-за нашествия насекомых-вредителей

Отечественные энтомологи прогнозируют увеличение популяции комаров и насекомых-вредителей в связи с жарой. Ситуацию могут усугубить природные пожары – после них сибирские шелкопряды, усачи и короеды без труда могут уничтожить целые лесные массивы. В некоторых регионах из-за жуков и болезней под угрозой также оказались некоторые сорта зерновых культур и картофель, что в свою очередь может привести к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.

Лесная угроза

Насекомые крайне зависимы от температурного режима, рассказал «Газете.Ru» энтомолог, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова Дмитрий Мусолин.

«Если в регионе тепло, насекомые развиваются быстро, при этом растения жара ослабляет, и они не могут себя защитить. В таких условиях активно размножаются лесные вредители, такие как короеды-типографы, усачи. Благоприятная среда формируется и для комаров. При длительном сохранении тепла, возможно даже появление дополнительного поколения», — пояснил он.

По словам энтомолога, ситуацию могут усугубить лесные пожары. Ослабленные ими деревья могут быть быстро уничтожены вредителями. Например, после жаркого лета 2010 года в Подмосковье короеды-типографы существенно снизили популяцию елей. Еще в XIX веке эти жуки получили прозвище «лесная чума».

Распространения короедов-типографов опасается и заведующий Лабораторией защиты леса Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко.

«В центральной части России для этих насекомых сложились крайне благоприятные условия. Кроме того, в Башкирии сильно возросла численность непарного шелкопряда, а в Якутии – сибирского коконопряда. Все они очень сильно повреждают леса», — отметил он.

Непарный шелкопряд опасен, как для лесов, так и для культурных насаждений. Его гусеницы очень прожорливы – они быстро оголяют лиственные деревья и плодовые вроде яблонь, абрикосов и слив.

Сибирские коконопряды предпочитают хвою. Его гусеницы легко акклиматизируются и обладают непомерным аппетитом. За два года насекомое способно увеличивать свою популяцию в несколько сотен раз. В Сибири и на Дальнем Востоке коконопряды уничтожили тысячи гектар здорового хвойного леса.

«Те или иные колебания популяции разных насекомых способны в ту или иную сторону повлиять на экосистему», — добавил Мусолин.

Цена вопроса

Глобальной угрозы для сельского хозяйства из-за вредителей начальник отдела услуг в области защиты растений Россельхозцентра Андрей Живых не видит.

«Одна из главных культур страны – зерновые. Они сейчас находятся на поздней стадии спелости, и вредители для них уже не так опасны. На юге России на крыло встали саранчовые, и небольшие стаи перелетают с места на места. Они вредны, но предпочитают более сочные культуры – кукурузу, например. Зерновые же уже полусухие. В Сибири есть местами луговой мотылек, но тотальных потерь от него нет», -— пояснил он.

Тем не менее, по данным Россельхозцентра, в отдельных регионах существует серьезная угроза для рапса, из которого делают пищевое и техническое масло, биотопливо и корм для скота.

«Во второй декаде июля при проведении фитосанитарного мониторинга на посевах ярового рапса был отмечен массовый выход гусениц капустной моли. Умеренно теплая и влажная погода будет способствовать массовому размножению вредителя и активному питанию гусениц», — предупреждает филиал ведомства в Тюменской области.

В Челябинской области в июле-августе ждут высокую численного вредителей – трипсов.

В Новосибирске опасаются, что картофель может поразить болезнь - фитофтороз.

«Потери урожая от фитофтороза при сильном поражении и при не проведении защитных мероприятий могут достигать 50-70% и более», — говорится в сообщении местного отделения Россельхозцентра.

По словам главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна нашествие вредителей может отразиться на ценах на сельхозпродукцию.

«Все это взаимосвязано и, конечно, повлияет на цены не в положительную сторону, то есть овощи и крупы будут дорожать», — прогнозирует он.