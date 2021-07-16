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Общество

Новое уголовное дело против Никиты Белых. СК раскрыл подробности

Экс-губернатора Кировской области Белых обвинили в превышении полномочий

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

СК РФ
Новое уголовное дело в отношении бывшего главы Кировской области Никиты Белых включает в себя два эпизода — речь идет о событиях 2011 и 2015 годов, когда он занимал должность губернатора. Следственный комитет обнародовал данные о том, в совершении каких именно преступлений обвиняют экс-чиновника, уже отбывающего восьмилетний срок за получение взятки в особо крупном размере.

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение в превышении полномочий. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Версия следствия

По версии следствия, в декабре 2011 года Никита Белых в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту главы региона, обеспечил выделение средств областного бюджета в АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы, то есть предназначенных для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с муниципальными и областными учреждениями региона и соответствующих определению служебных жилых помещений, установленному статьей 93 Жилищного кодекса РФ, путем внесения соответствующих изменений в региональное законодательство.

«При этом он осознавал, что АО «К.Р.И.К.» не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд, не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом», — отметили в СК.

Денежные средства в сумме 448 млн рублей, выделенные из бюджета, были израсходованы АО «К.Р.И.К.» на текущие нужды, а приобретенные указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие ее собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд, не являлись служебными жилыми помещениями, а также вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды, проинформировали в ведомстве.

В СК отметили, что бывший Губернатор активно освещал в СМИ мероприятия по реализации в регионе программы «Служебное жилье», в рамках которой якобы осуществлялись закупка и строительство служебного жилья. Однако эта областная программа разработана и утверждена не была.

«Вышеуказанные действия Никиты Белых повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении значительного материального ущерба, не включении жилых помещений, приобретенных АО «К.Р.И.К.», в специализированный жилищный фонд, в нарушении прав граждан на получение служебных жилых помещений для проживания на условиях договора найма служебного жилого помещения», — добавили в СК.

Второй эпизод

Помимо этого, в 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности губернатора, обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа АО «К.Р.И.К.» с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн рублей, утверждают следователи. В последующем в ходе рабочих совещаний он дал указания о распределении большей части данных денежных средств на нужды иных юрлиц, не связанные с уставными целями деятельности АО «К.Р.И.К.», находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения, пояснили в СК.

Суммы задолженности не были возвращены в АО «К.Р.И.К.». В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО «К.Р.И.К.» с правительства региона были взысканы более 202 млн рублей, причинив региональному бюджету материальный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ведомстве.

Хроника дел в отношении Никиты Белых

О возбуждении нового дела в отношении Белых СК сообщил 6 июля 2021 года.

Экс-глава Кировской области был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане в момент получения им пакета со 150 тыс. евро наличными. СК возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня ему предъявили обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин отправил Белых в отставку в связи с утратой доверия главы государства.

По версии следствия, губернатор лично и через посредника получил от руководства двух предприятий региона около 600 тыс. евро, пообещав в обмен покровительство со стороны областного правительства. Бывший губернатор свою вину не признал.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48 млн 201 тыс. рублей. При этом суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела за недостаточностью доказательств. Из обвинения был исключен квалифицирующий признак «вымогательство взятки». Суд не установил действий с его стороны, которые могли бы причинить вред предприятиям области.

Версия самого Никиты Белых

После задержания экс-губернатор не отрицал получения денег, но утверждал, что они предназначались для нужд города. Он заявил, что «никогда не вел никакой преступной деятельности» и не собирается ее вести.

«Я действительно хочу честно доказать свою невиновность. Я успешный чиновник, и я хочу аргументированно доказать, что никогда не брал взяток и не беру», — говорил Белых в суде. Кроме того, он заявлял, что его «подставили».

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