Верховный суд решил бороться с ложными признаниями подсудимых

Разъяснения Пленума Верховного суда России (ВС) для нижестоящих инстанций о тщательной проверке признательных показаний обвиняемых на практике соблюдаться не будут, полагают опрошенные «Газетой.Ru» юристы. По их мнению, судьи станут для формальности спрашивать, не оговорил ли себя подсудимый, а тот откажется признаваться, чтобы не конфликтовать со следователями, которые могли «выбить» признание.

Пленум Верховного суда России дал особые разъяснения нижестоящим инстанциям — их призвали тщательно перепроверять признательные показания обвиняемого. Разъяснения касаются особого порядка и заключения досудебного соглашения, сообщает «Российская газета».

При досудебном соглашении обвиняемые сотрудничают со следствием: сообщают нужную информацию, рассказывают о подельниках — за это им уменьшают срок и рассматривают дела в ускоренном порядке.

В особом порядке рассматриваются дела тех, кто совершил нетяжкие преступления, признал вину и сам попросил не проводить долгого разбирательства. За это наказание человеку будет смягчено.

Теперь же ВС рекомендует судам тщательно проверять, не оболгал ли человек себя или сообщников, о которых рассказал. В частности, ходатайство об особом порядке должно быть заявлено в присутствии адвоката и после консультации с защитником.

«Если подсудимый ранее оспаривал обвинение либо воспользовался правом на отказ от дачи показаний, то суду следует уточнить его позицию и убедиться в том, что подсудимый действительно согласен с обвинением», — подчеркнули в ВС.

Что касается досудебного соглашения, то, если будет установлено, что подсудимый солгал, его сделка должна быть аннулирована.

Разъяснение Верховного суда коснется в основном преступлений небольшой и средней тяжести, так как именно по этим категориям дел предусмотрен особый порядок рассмотрения, отмечает адвокат МКА «Аронов и Партнеры» Рустам Жане. «Досудебные соглашения, надо признать, заключаются не так часто», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Вероятнее всего, перепроверяться обстоятельства судами будут формально, поскольку, как показывает практика, показания могут «выбивать» абсолютно по всем статьям Особенной части УК РФ и из-за страха перед силовиками люди не будут отказываться от ложного обвинения против себя или сообщников.

«Ярко выраженных позитивных последствий от данного разъяснения мы не увидим, потому что, если суд установит, что ранее подсудимый не соглашался с предъявленным обвинением, а после признал вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то он (суд), вероятнее всего, формально уточнит у подсудимого, в связи с чем он изменил свое психическое отношение к инкриминируемому ему деянию и было ли принято им это решение добровольно», — добавил Жане.

При этом суды и сейчас обязаны проверять материалы дела: справки, заявление о явке с повинной, протоколы следственных действий, материалы оперативно-розыскной деятельности, материалы проверки сообщения о преступлении и так далее, отмечает адвокат Шон Бетрозов.

«Такой подход подразумевает исключение самооговора обвиняемого, а также исключает возможность оговора других лиц в совершении преступления. Достоверность показаний проверять будут в совокупности. То есть суд может проверить и материалы уголовного дела, которое возбуждено на основании показаний такого лица», — уточнил он.

Однако зачастую бывает так, что человек признался сразу в трех преступлениях и его судят по каждому, несмотря на то что доказательства есть, например, только по одному из них, подчеркнул адвокат МКА «Аронов и Партнеры»

«Ведь на практике нередко встречаются случаи, когда, например, по одному эпизоду в деле имеются какие-либо доказательства, помимо признательных показаний, а по остальному количеству эпизодов кроме явки с повинной в деле нет сведений, подтверждающих причастность лица к инкриминируемым ему преступлениям, что должно вызывать у суда определенные вопросы», — пояснил он.

Однако, даже если суды будут перепроверять показания каждого человека, это не сильно затянет процесс, считают юристы. «Новшества, касающиеся досудебного соглашения, вряд ли затянут процесс, однако повлияют на качество принимаемого судьей итогового решения», — сказал Бетрозов.

«Я не думаю, что это каким-то образом может затянуть процесс, так как, вероятнее всего, эти обстоятельства будут проверяться судами формально», — отметил Жане.