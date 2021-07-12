Борьба со штаммом «дельта» и «разбор полетов» после отставки Черчесова: что пишут телеграм-каналы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте темпов вакцинации – сейчас в день прививки делают примерно 110 тысяч москвичей, и уже в ближайшее время число граждан, получивших 1-ю дозу вакцины, может достичь 3,5 млн.

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«Отметим, что еще в середине мая в день ставили прививки около 10 тысяч жителей столицы, то есть темпы вакцинации с тех пор выросли примерно в 11 раз, — подсчитал «Мейстер». — Это, безусловно, хорошие новости. Если темпы вакцинации сохранятся, или даже увеличатся, то это позволит надеяться на скорое достижение коллективного иммунитета в таком большом городе, как Москва. Жаль только, что для достижения подобных показателей сознательности москвичей оказалось недостаточно».

Тем временем в Гостином дворе на прошлой неделе открыли новый центр вакцинации.

«Он позволяет уколоть до 6000 человек в сутки – и если у кого работающего в центре раньше еще оставались отмазки на тему «да в очереди стоять в поликлинику заходить» (хотя в поликлиниках записаться через госуслуги и раньше можно было свободно), то сейчас таких отмазок нет совсем, — отмечает канал. — И не только в центре, в общей сложности в Москве можно уколоться в нескольких сотнях мест в самых разных районах.

Если кто хочет внести свой вклад в нормальную жизнь города, чтобы его не пришлось закрывать, то пойти и привиться – самый простой способ, и самый нужный – для коллективного иммунитета суммарное количество привитых должно составлять не менее 60% жителей, а у нас пока и половины от этого значения нет.

Между тем Instagram неожиданно заблокировал аккаунт митрополита Илариона.

Архиерей получил от соцсети сообщение, в котором сказано, что аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса, уточняет РИАN.

Cам Иларион в разговоре с РИА «Новости» выразил мнение, что аккаунт был заблокирован после жалоб на него противников вакцинации. Ранее он высказывался в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей.

На прошлой неделе главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост.

«Ожидаемо? — задается вопросом «Доктор прописал». — Вполне, обычная практика после неудачных выступлений команд на крупных турнирах. И не российская, а международная.

Сам Черчесов, правда, говорил, что в отставку после Евро не собирается. Но тем не менее. Как заявил президент РФС Александр Дюков: «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта».

Теперь, конечно, главный вопрос, кто возглавит сборную. До важнейшего матча с Хорватией в отборе к чемпионату мира чуть более полутора месяцев. А Станиславу Черчесову спасибо. Те эмоции, которая сборная под его руководством подарила на чемпионате мира в 2018 году, не забылись до сих пор».

На прошлой неделе разразился скандал о поставках Moet Hennessy в Россию после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции.

А Роспатент, в свою очередь, внес ясность в спор о законе «против шампанского».

Согласно ст. 24 (6) Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г., «ничто не требует от страны — члена ВТО применять содержащиеся в нем положения в отношении географического указания любого другого члена ВТО для товаров или услуг, для которых соответствующее указание идентично термину, привычному в разговорном языке в качестве общепринятого названия таких товаров или услуг на территории упомянутой страны-члена».

«В России наименования «шампанское» и «коньяк» давно вошли во всеобщее употребление. В таком же смысле они используются в ЕС, но там эти слова, равно как и «кальвадос», могут быть написаны латиницей только изготовителями из соответствующих географических регионов. Так что ничего противозаконного в поставке французских и прочих сhampagne и сognac на этикетке нет», — делает вывод в своей «Антискрепе» Никита Кричевский.

В субботу по всей стране в режиме онлайн прошел Всероссийский студенческий выпускной. Свои дипломы получили около 900 тысяч уже бывших студентов, которых поздравили не только близкие, но и профессионалы своих областей.

К будущим медикам, в частности, обратился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: «Выпускники-медики — дерзайте, двигайтесь вперед, развивайтесь в профессии. Вам очень повезло, перед всем медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов — пандемия все расставила на свои места. И я уверен, что, когда вы придете в больницы и поликлиники, система здравоохранения в нашей стране будем меняться вашими силами», — подчеркнул он.

С напутственным соловом к будущим специалистам обратилась и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева: «В качестве пожелания: нельзя себя никогда ограничивать, сдерживать. Надо ставить перед собой амбициозные задачи, которые вы можете сегодня представить. И тогда в вашей жизни появится те самые наставники, которые помогут и подскажут следующий шаг», — сказала она.

«Редакция РИАN присоединилась к этим поздравлениям и пожеланиям. Действительно — дерзайте, будьте амбициозными и не бойтесь трудностей. Ведь экзамен по вышмату уже позади…», — пишет канал.

На этом все!

До следующей недели...