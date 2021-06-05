Глава Минздрава поделился подробностями о новом препарате от коронавируса

Новый препарат

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал «РИА Новостям» о производстве нового антикоронавирусного препарата «Ковид-глобулин». Он был зарегистрирован ведомством 4 июня, это первый в мире подобный препарат. Создается лекарство на основе плазмы крови переболевших COVID-19, его производство уже начато, но требует расширения, добавил Мурашко.

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«Антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — добавил министр.

Монотерапия не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию препаратов, отметил он. Сейчас же есть новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, это дает возможность сделать лечение COVID-19 более эффективным.

Создание Ковид-глобулина потребовало более 2,5 тонн биоматериала перенесших коронавирусную инфекцию москвичей. Препарат разрешен к применению при лечении больных в возрасте от 18 до 60 лет.

Прививаются нормально, но недостаточно

Мурашко также рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) , что победа над COVID-19 в ряде российских регионов почти достигнута, однако из-за сохраняющейся мобильности граждан опасность новых вспышек эпидемии сохраняется.

«Нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — подчеркнул министр.

Мурашко назвал «неплохой» долю россиян с иммунитетом к COVID-19, однако этого пока недостаточно для полной победы над коронавирусом. В настоящее время, по разным данным, привились от 15 до 17 млн россиян, две дозы вакцины получили около 13 млн человек.

«Наша задача – элиминация [вируса]», — добавил министр.

Третьей волны коронавируса в стране сейчас нет, добавил он. По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по России снижается, «просто разные регионы по-разному сейчас выходят из пандемии».

Мурашко также объяснил, что рост заболеваемости напрямую связан с поведением всех граждан страны. «Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно», – заявил министр. По его словам, важно, чтобы каждый осознавал риск заболеть COVID-19 и следовал установленным правилам.

Надо себя блюсти

Накануне президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что многие россияне пренебрегают эпидемиологическими правилами во время пандемии. «У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира. Тем не менее пандемия не закончилась, мы должны проявлять осторожность. Лето, люди общаются друг с другом, контактов очень много. К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи», — сказал он.

Тем не менее, 3 июня врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в России в целом нет рисков возникновения третьей волны коронавируса.

«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков», — сказал он. Негативная тенденция угрожает только тем регионам, в которых осталось большое число жителей без антител к коронавирусу, добавил эксперт.

В тот же день экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в осенний период возрастет, если темп вакцинации от инфекции останется на низком уровне. По его словам, рост заболеваемости возникнет из-за недостаточной прослойки тех, кто имеет иммунитет к инфекции.