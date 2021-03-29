«Грандиозная пьянка»: врач убил медсестру после корпоратива

В Курской области правоохранители задержали 30-летнего анестезиолога-реаниматолога Андрея Сурагина, который подозревается в убийстве 21-летней коллеги. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, инцидент произошел в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» в ночь с 26 на 27 марта: Сурагин внезапно начал избивать медсестру, после чего удушил.

«Подозреваемый, находясь в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой область шеи потерпевшей», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Погибшую девушку обнаружили ночью у больничных лифтов. Помимо асфиксии, у нее обнаружили переломы челюсти и нескольких ребер, а также черепно-мозговую травму.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в региональном СУ СК РФ. Сам подозреваемый, по информации СМИ, на допросе заявил, что ничего не помнит о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как предполагают знакомые задержанного, преступление он мог совершить под воздействием алкоголя и запрещенных веществ. «Это, конечно, водка, но я не думаю, что это от одной водки. У нас у всех общее мнение, у бабушек, что там, наверное, и наркотики были», — рассказала соседка задержанного порталу Life.ru.

По сведениям родных девушки, жестокой расправе предшествовал большой праздник на рабочем месте. «Там темная история. Говорят, лифт больницы был весь в крови. Переломаны ребра и еще травмы. Он приставал к ней. Там в пятницу была пьянка грандиозная», — сообщила РИА «Курск» родственница девушки.

Врача-анестезиолога Андрея Сурагина охарактеризовали как «хорошего мужика», который во время пандемии проявил себя с лучшей стороны: помогал и заботился о больных. При этом знакомые задержанного не исключают, что конфликт мог вспыхнуть из-за того, что женатый медик, воспитывавший двоих детей, влюбился в молодую медсестру. По словам родственников жертвы, девушка неоднократно жаловалась на излишнее внимание со стороны мужчины, передавало РИА «Курск».

Однако на странице у девушки можно встретить фото с другим молодым человеком, с которым она встречалась несколько лет и которого дождалась из армии.

Погибшая медсестра окончила школу с золотой медалью и училась на четвертом курсе мединститута, а в больницу приехала на практику. Уточнялось, что врач и его жертва устроились в больницу вместе, в ноябре 2020 года. Коллеги характеризовали девушку положительно. На своей странице в соцсети «ВКонтакте», помимо кадров с возлюбленным, студентка медицинского вуза публиковала снимки с подругами, кадры из поездок и с учебы. Кроме того, девушка интересовалась искусством — ходила на выставки и увлекалась рок-музыкой.

С содержанием страницы «ВКонтакте» самого подозреваемого в убийстве медсестры ознакомиться невозможно — как сообщает местный портал «Курское интернет-телевидение», в воскресенье, 28 марта, она была удалена.