Бюрократия и дезорганизация: почему Европа провалила вакцинацию

Евросоюз проиграл США, Китаю, Индии, Великобритании и России в глобальной битве за поставку вакцин против коронавируса, пишет французская газета Le Point. Как отмечается в статье Люка де Бароше, европейцы платят высокую геополитическую цену за свою дезорганизацию.

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«Промедление стоит человеческих жизней, откладывает возобновление нормальной жизни «до греческих календ» и еще больше увеличивает разрыв с Америкой и Китаем, экономика которых снова начинает работать на полную», — говорится в материале.

Как напомнил автор, ни одна страна Евросоюза на данный момент не фигурирует среди самых успешных производителей вакцины.

По его словам, в рамках программы Covax развивающимся странам поставили около 10 млн доз вакцины, хотя глобальное сотрудничество в этой области позволило бы быстрее вернуть мировую экономику в нужное русло.

Европа же из-за бюрократии, чрезмерной осторожности не смогла правильно оценить необходимость в расширении производственных мощностей.

«Европа не может сравниться и с Великобританией, которая уже сделала первую прививку более чем 21 миллиону британцев.

К сожалению, европейский провал подтверждает правоту всех тех, кто считает, что, претендуя на роль ведущего геополитического игрока, Европа продолжает верить в несбыточную мечту», — заключил де Бароше.

Также во вторник 9 марта, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС всегда активно поддерживал принцип общедоступности вакцин и является лидером по проявлению солидарности с менее благополучными странами в борьбе с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

Он рассказал о работе ЕС в борьбе с пандемией и обвинил РФ и Китай в том, что они якобы организуют «ограниченные, но широко освещаемые в СМИ поставки вакцин против коронавируса в другие страны».

«Имеющиеся цифры свидетельствуют, что эти страны вакцинировали в два раза меньше (жителей) из расчета на 100 человек населения, чем Европейский союз. А Европа не использует вакцины в целях пропаганды. Она продвигает ценности», — выразил уверенность политик.

В прошлом месяце австрийское издание Wiener Zeitung писало, что Россия в настоящее время побеждает Запад с вакциной от коронавируса «Спутник V» так же, как в 1950-х годах СССР обогнал западные страны с появлением первого спутника в космосе.

В заметке указывалось, что на Западе до последнего момента был велик скептицизм по поводу российского препарата, который, по мнению некоторых зарубежных аналитиков, слишком быстро прошел процесс регистрации на фоне непрозрачности работы соответствующих ведомств в России. Однако теперь Европа «шокирована».

Вместе с тем автор напоминал, что вакцина была разработана всемирно известным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в Москве, что заведомо вызывает доверие.

Кроме того, пояснялось в заметке, если бы вакцина оказалась недейственной, был бы нанесен репутационный ущерб России и ее президенту Владимиру Путину, а теперь Запад вынужден признать, что «Спутник V» очень эффективен.

«Скорость регистрации, плюс название «Спутник», казалось, символизируют прежде всего горячее желание России, наконец, оставить позади своих западных конкурентов в технологической и научной сфере — в соответствии с лозунгом советского времени, когда вера в Прогресс была выражена девизом: «Догнать и перегнать Америку», — отмечало австрийское издание.

«Исторически Россия неизменно добивалась больших международных успехов в области естественных наук», — подтверждал высказанные в заметке тезисы политолог Герхард Манготт.