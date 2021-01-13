Доктор Альтштейн о пандемии: вышли на плато, но до победы далеко

Несмотря на то что рост заболеваемости в России стабилизировался, говорить о победе над коронавирусом пока рано, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Нет, конечно, никакой победы. У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», — уточнил специалист.

По его словам, вакцинация сейчас пока тоже не может охватить достаточное количество населения для того, чтобы произошли принципиальные улучшения в эпидемиологической ситуации, передает РИА «Новости».

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С начала года число госпитализированных заболевших COVID-19 снизилось на 16%, динамика эпидемиологического процесса в России показывает замедление, сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что уникальный шанс россиян в борьбе с массированной атакой коронавируса — их природный «морозоустойчивый» характер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей страны относиться к COVID-19 как к природному явлению и не демонизировать его. По мнению медика, помочь в борьбе с пандемией коронавируса может массовая вакцинация.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский полагает, что если вирус не будет меняться, то выработка коллективного иммунитета у населения позволит остановить эпидемию.

В противном случае он «войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», указал эксперт.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО, профессор Елена Малинникова отметила, что в 2021 году рост заболеваемости COVID-19 должен снизиться. «Коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — уверена доктор медицинских наук.

Снижаться число новых случаев начнет весной, прогнозирует Малинникова. Однако в конце зимы и начале весны возможна новая волна — в разгар «простудного сезона».

При этом мутации коронавируса SARS-CoV-2 усугубляют проблему его распространения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию», — детализировала специалист.

Она подчеркнула, что экспертные объединения должны постоянно мониторить поведение вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

«Более высокая контагиозность вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Однако все известные мутации коронавируса затрагивают лишь 0,1% генома вируса, поэтому для вакцинации и для выявления самого заболевания это не будет иметь никакого значения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В геноме 30 тысяч нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины», — указали в ведомстве.

«Мутации — это естественный процесс существования возбудителей, это просто ошибки при их репродукции, которые возникают всегда. То, что происходит — это просто закономерно», — поясняет и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в США — 23,3 млн, 388 тыс. человек умерли и 13,8 млн выздоровели. Второе место занимает Индия с 10,5 млн инфицированных, 151 тыс. умерших и 10,1 млн вылечившихся.

В России с начала ведения статистики по коронавирусу нового типа зарегистрировано 3,4 млн случаев инфицирования, 62 тыс. смертей и 2,8 млн выздоровлений.