Развеян популуряный миф о полезном эффекте кефира

Ученые из Испании установили, что кефир способен лишь умеренно снижать локальное воспаление в поджелудочной железе при остром панкреатите, но не влияет на основные показатели тяжести болезни. Результаты исследования опубликованы в Food & Function (F&F).

Острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы, при котором ферменты, вместо того чтобы активироваться в кишечнике, начинают разрушать собственные ткани органа. Заболевание часто сопровождается сильной болью и может быстро переходить в тяжелую форму, затрагивая сосуды и другие органы.

Интерес к кефиру в контексте панкреатита во многом связан с его репутацией «универсального противовоспалительного» продукта. Бытовая логика подсказывает, что это свойство может проявиться и при проблемах с поджелудочной. Команда ученых задалась целью проверить, насколько это утверждение соответствует действительности.

В эксперименте мышам с индуцированным панкреатитом давали два типа кефира — из цельного молока и из сыворотки. Оба напитка действительно смягчали локальные воспалительные реакции: повреждение ткани поджелудочной было немного меньшим, а в кишечнике снижались уровни некоторых воспалительных молекул. Вариант из цельного молока дополнительно подавлял активность генов IL-6 и IL-1β, связанных с воспалением.

Однако ключевые признаки тяжести заболевания оставались неизменными. Повышенные уровни амилазы и липазы в крови не снижались, барьерная функция кишечника не восстанавливалась, а показатели окислительного стресса оставались прежними. По словам ученых, организм по-прежнему реагировал на панкреатит как на серьезное системное воспаление.

Авторы подчеркивают: кефир может работать как поддерживающий диетический компонент, слегка ослабляя местное воспаление, но не способен предотвратить или остановить тяжелый панкреатит. Поэтому его использование как самостоятельного средства защиты — популярное, но научно необоснованное заблуждение.

