проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач назвала необычный способ восстановления эрекции

Врач Зайцева: гипербарическая оксигенация помогает при проблемах с эрекцией

close
Depositphotos

Гипербарическая оксигенация (ГБО — метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях, проводится в гипербарических барокамерах) помогает в лечении простатита, мужского бесплодия и эректильной дисфункции, рассказала врач-анестезиолог, реаниматолог, специалист по ГБО АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Зайцева.

«Хотя гипербарическая оксигенация чаще ассоциируется с реаниматологией и хирургией, в последние годы она уверенно вошла в практику урологии и андрологии. Для мужского организма кислород играет решающую роль — от его достаточного поступления зависит работа простаты, качество сперматогенеза и сексуальная функция в целом. Многие мужские заболевания формируются на фоне нарушенной микроциркуляции, хронического воспаления и гипоксии тканей. Барокамера позволяет компенсировать эти нарушения, повышая уровень растворенного кислорода в крови и нормализуя обменные процессы в органах малого таза. Метод воздействует одновременно на воспаление, микроциркуляцию и регенерацию тканей, — именно эти механизмы чаще всего нарушены при хронических урологических проблемах», — объяснила врач.

Хронический простатит — одна из самых распространенных проблем у мужчин. Нарушение микроциркуляции, венозный застой, анатомические особенности железы и склонность к хроническим воспалительным процессам создают устойчивый дефицит кислорода в тканях простаты.

Нарушение фертильности у мужчин встречается так же часто, как и у женщин, и в половине случаев является причиной бесплодного брака. По словам врача, ГБО улучшает снабжение тканей кислородом, нормализует уровень половых гормонов и способствует повышению показателей спермограммы.

«Особенно хорошо метод работает при снижении количества сперматозоидов в сперме ниже нормы. В ряде случаев ГБО помогает восстановить способность к зачатию. Эректильная функция напрямую связана с кровоснабжением кавернозных тел. При нарушении артериального притока развивается гипоксия, и именно она становится ключевым механизмом эректильной дисфункции. ГБО улучшает кровоток, восстанавливает сосудистую реактивность и усиливает эффект ЛОД-терапии, которая проводится сразу после выхода из барокамеры. Клинические наблюдения подтверждают стойкое улучшение у большинства пациентов», — поделилась доктор.

Однако Зайцева подчеркнула: ГБО может назначаться как дополнительная терапия в дополнение к другим методам лечения или в ситуациях, когда другие способы лечения оказались малоэффективными или их невозможно применить. Решение о назначении процедуры применяет лечащий врач.

Ранее врач рассказал, как пользоваться контактными линзами зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами