Россиянам рассказали, как поддерживать гемоглобин в норме

Анемия — самое распространенное заболевание крови у россиян: по оценкам специалистов, ее признаки наблюдаются у 10–15% населения. С наступлением осенне-зимнего сезона уровень гемоглобина у многих снижается из-за нехватки витаминов, простуд и малоподвижного образа жизни. Ученые Пермского Политеха рассказали, зачем организму нужен этот белок, чем опасен как его дефицит, так и избыток, и как поддерживать баланс. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Гемоглобин — это белок, содержащийся в эритроцитах. Он связывает и переносит кислород к тканям, а затем забирает углекислый газ для выведения из организма.

«Каждый грамм гемоглобина может переносить 1,34 мл кислорода — это на треть больше его собственной массы. Благодаря этому обеспечивается полноценное снабжение тканей и поддержание обмена веществ», — объяснил кандидат медицинских наук, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.

Главной причиной снижения гемоглобина является дефицит железа — основного «строительного материала» белка. Нормой считается не менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин.

«При недостатке гемоглобина клетки недополучают кислород, а органы — энергию. Хроническая анемия истощает сердечную мышцу и головной мозг, ослабляет иммунитет и может привести к летальному исходу», — отметил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Бледность кожи и слизистых — лишь один из признаков заболевания. К ним добавляются одышка, аритмия, слабость, ломкость ногтей и выпадение волос. Диагноз можно подтвердить только с помощью общего анализа крови.

Для нормализации показателей необходим комплексный подход: железо (в форме двух- и трёхвалентных солей), витамины B6, B9 (фолиевая кислота) и B12, микроэлементы медь, кальций, витамин E и омега-кислоты.

Самыми полезными продуктами для повышения гемоглобина считаются красное мясо, печень, рыба, содержащие легко усвояемое двухвалентное железо. Среди растительных источников — гречка, бобовые, орехи, семена и сухофрукты, однако при пониженной кислотности желудка усвоение железа из них снижается.

Повышенный уровень — более 185 г/л у мужчин и 165 г/л у женщин — делает кровь густой и вязкой, увеличивая риск тромбозов, инсультов и инфарктов.

«Это может быть вариантом нормы у жителей высокогорья и тренированных спортсменов, но в остальных случаях требует обследования у гематолога», — предупредила сердечно-сосудистый хирург, младший научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ Нурслу Кдралиева..

Снижают уровень гемоглобина лечением основного заболевания, кровопусканием или медикаментами. Также важно пить не менее 2 литров воды в день, сократить употребление железосодержащих продуктов, отказаться от курения и поддерживать умеренную физическую активность.

