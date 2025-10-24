Россиянам рассказали, что общего между женскими чулками и компонентами роботов

24 октября отмечается День нейлоновых чулок — материала, который в буквальном смысле перевернул и моду, и промышленность. В 1939 году в США впервые запустили массовое производство нейлоновых изделий, и этот синтетический полимер быстро стал символом технологического прогресса XX века. Сегодня нейлон встречается повсюду — от музыкальных инструментов и трубопроводов до 3D-принтеров и даже роботов. О том, почему этот материал по-прежнему незаменим, рассказал доцент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» Пермского Политеха, кандидат технических наук Сергей Котельников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Нейлон — это особый вид пластика, который начинается с обычной нефти. После нескольких химических превращений из углеводородов получаются мономеры — своеобразные «звенья цепи». Эти частицы соединяются в длинные прочные цепочки — полиамиды», — объяснил Котельников. — «Их структура включает углерод, водород, кислород и азот, а название происходит от амидных связей, скрепляющих молекулы в единую нить».

Так в лаборатории появился материал, сочетающий легкость, прочность и эластичность. Благодаря этим свойствам нейлон быстро вышел за пределы текстильной промышленности.

С нейлоном связано множество заблуждений. Например, его часто называют первым синтетическим полимером, хотя первенство принадлежит бакелиту, созданному в 1909 году. Еще один миф — будто технологию вдохновила паутина. На самом деле нейлон — результат чистого химического синтеза, не имеющий отношения к биомимикрии.

Материал не используется и для производства пластиковых банкнот — для этого применяют особые виды полипропилена.

«Чистый нейлон гипоаллергенен и безопасен, — подчеркнул ученый. — Раздражение может вызывать не сам материал, а красители или химические пропитки».

А вот экологические претензии частично справедливы: традиционный нейлон действительно разлагается медленно. Однако сегодня промышленность предлагает устойчивые альтернативы.

«Уже выпускается регенерированный нейлон, сделанный из переработанных отходов, например старых рыболовных сетей, — говорит Котельников. — Разрабатываются и биоаналоги на основе касторового масла».

