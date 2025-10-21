На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскую орбитальную станцию решили строить на широтах МКС ради проектов с США

Будущую российскую орбитальную станцию решили перенести на широты МКС
Vladimir Baranov/Global Look Press

Российскую орбитальную станцию (РОС), призванную в будущем заменить МКС, решили перенести на широты своей предшественницы, которая движется по орбите с наклонением 51,6° к экватору. Об этом сообщили «Газете.Ru» два источника в ракетно-космической отрасли.

Ранее говорили о высоких широтах с наклонением 97—98°, эта точка удобнее с точки зрения обзора территории России.

По словам источников «Газеты.Ru», ответственным за работу внутренней комиссии «Роскосмоса» по переносу станции назначен герой России и СССР, замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Согласно данным источников, РОС было решено перенести примерно на те же широты, что и МКС, это 51,6°. Причем такое решение было принято не из-за опасений о высоком уровне радиации на этих широтах, а из дипломатических соображений: Россия планирует совместную работу с США и другими странами.

Как следует из ранее опубликованных планов «Роскосмоса», РОС должна прийти на смену постоянному участию Российской Федерации в проекте МКС, когда она закончит свою работу. Развертывание РОС планируется провести в период с 2027 по 2032 год. Сначала в космос отправятся научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Затем развитие станции продолжат целевые модули.

Ранее в 2024 году уже обсуждался вариант орбиты для высокоширотной орбитальной станции РОС с наклонением 98° (почти перпендикулярно к экватору). Такое наклонение предполагает, что станция будет долетать практически до самого Северного полюса и позволит обозревать с орбиты всю российскую территорию целиком.

«Нами была проанализирована текущая ситуация, и мы пришли к выводу, что наклонение станции в 51° себя полностью исчерпало с точки зрения целесообразности и научной новизны проводимых работ. Станция — это прежде всего лаборатория для проведения прикладных и фундаментальных работ, для накопления новых знаний, изучения дальнего космоса, площадка для отработки целевого оборудования для космических аппаратов. Выслушав предложения наших институтов, в частности РКК «Энергии», мы согласились с изменением концепции станции — переходом на другое наклонение в 97—98°», – говорил журналистам в 2021 году исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Газета.Ru» направила запрос в «Роскосмос».

Ранее в «Роскосмосе» раскрыли подробности о новом центре управления полетами РОС.

