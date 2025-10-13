На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые заявили о том, что Земля прошла точку невозврата

The Guardian: ученые признали массовое необратимое исчезновение кораллов
Ученые признали, что Земля прошла точку невозврата в климатическом переломном моменте. Об этом пишет The Guardian.

Согласно информации издания, 160 ученых из 23 стран подготовили документ, в котором заявили, что необходимо как можно быстрее снизить глобальное потепление до 1,2°C, иначе в теплых водах практически полностью исчезнут кораллы. Более 80% коралловых рифов в более чем 80 странах пострадали от экстремальных температур океана. Ученые утверждают, что это явление вывело рифы на «неизведанную территорию».

В докладе указано, что коралловые рифы достигают критической точки невозврата для жизнедеятельности, когда глобальная температура поднимается на 1–1,5°C выше уровня второй половины XIX века. В настоящее время глобальное потепление составляет около 1,4°C.

«Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов. Тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком, ставя под угрозу условия для существования сотен миллионов людей», — говорится в публикации.

Коралловые рифы являются домом примерно для четверти всех морских видов животных, моллюсков и рыб. Вместе с тем они считаются одной из самых уязвимых к глобальному потеплению систем.

3 октября журнал Journal of Geophysical Research: Biogeosciences (JGRB) опубликовал работу команды геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере. Они восстановили активность микроорганизмов, которые находились в вечной мерзлоте десятки тысяч лет — некоторые образцы «спали» около 40 тысяч лет.

Ранее ученые встревожились стремительным поглощением Землей солнечной энергии.

