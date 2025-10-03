На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые впервые разбудили древние микроорганизмы из вечной мерзлоты

JGRB: восстановила активность микроорганизмов в вечной мерзлоте
true
true
true
close
Elena Herzog/Leibniz-HKI

Команда геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере восстановила активность микроорганизмов, которые находились в вечной мерзлоте десятки тысяч лет — некоторые образцы «спали» около 40 тысяч лет. Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences (JGRB).

Вечная мерзлота занимает почти четверть территории Северного полушария. В ней, как в гигантской «капсуле времени», сохраняются кости мамонтов, останки растений и множество микроорганизмов. Исследователи выяснили, что при оттаивании бактерии долго остаются «сонными», но уже через несколько месяцев начинают активно размножаться и образовывать колонии.

«Эти образцы нельзя считать мертвыми. Они способны разлагать органику и выделять углекислый газ», — отметил ведущий автор исследования Тристан Каро.

Ученые смоделировали условия арктического лета и показали, что активизация микробов не происходит мгновенно: на это уходит несколько месяцев. Это значит, что с удлинением летнего сезона в Арктике микробная активность будет возрастать, усиливая выбросы углекислого газа и метана — мощных парниковых газов.

Эксперименты проводились в уникальном тоннеле вечной мерзлоты на Аляске, где прямо из стен торчат кости мамонтов и бизонов. Ученые брали пробы возрастом до десятков тысяч лет и наблюдали, как «пробуждаются» древние микроорганизмы. Некоторые образцы спустя полгода даже сформировали биопленки, видимые невооруженным глазом.

Исследователи подчеркивают: сами по себе эти микробы не опасны для человека, но их влияние на климат может оказаться критическим. Чем дольше длятся теплые сезоны в Арктике, тем выше риск, что активизация древних сообществ приведет к ускорению глобального потепления.

Ранее ученые встревожились стремительным поглощением Землей солнечной энергии.

