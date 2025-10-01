На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые встревожены стремительным поглощением Землей солнечной энергии

PNAS: Земля отражает все меньше и меньше солнечного света
Freepik

Международная группа исследователей под руководством Нормана Леба из исследовательского центра NASA Langley сообщила, что с 2001 по 2024 год Земля стала отражать меньше солнечного света. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Анализ спутниковых данных показал, что процесс выражен сильнее в северном полушарии. Если раньше считалось, что различия в радиационном балансе компенсируются атмосферными и океаническими циркуляциями, то теперь выяснилось, что за последние два десятилетия они не смогли полностью уравновесить этот эффект.

По словам авторов, снижение альбедо — способности поверхности отражать солнечное излучение — связано с уменьшением площади снежного и ледового покрова в северных широтах. В результате Земля поглощает больше солнечной энергии.

Свою роль сыграла и динамика аэрозолей. В северном полушарии их концентрация снизилась из-за экологических мер в Европе, США и Китае, тогда как в южном — извержение вулкана Хунга-Тонга в 2021–2022 годах и лесные пожары в Австралии привели к росту содержания аэрозолей, повышающих отражательную способность облаков.

Ученые отмечают, что разница между полушариями относительно невелика — 0,34 ватта на квадратный метр за десятилетие при среднем поступлении солнечного излучения 240–243 ватта. Однако это статистически значимое отклонение, которое важно учитывать для уточнения климатических моделей.

