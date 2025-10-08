В МИСИС используют открытие нобелиатов по химии для создания топлива из CO2

Нобелевская премия-2025 по химии присуждена японцу Сусуму Китагаве, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Омару Яги за создание металлоорганических каркасных структур. Как рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории нанохимии и экологии НИТУ МИСИС Александр Кустов, их можно использовать для создания топлива из углекислого газа.

Металл-органические каркасы — это новый тип соединений, которые изобрели только на рубеже XX--XXI веков. Они обладают очень сильно развитой поверхностью, – это так называемые пористые материалы, глубину и ширину пор в которых можно варьировать по своему усмотрению. До этого человечество использовало только натуральные материалы с порами, которые уже были заданы природой.

«В НИТУ МИСИС, например, мы с помощью таких структур разрабатываем новые катализаторы, которые позволяют перерабатывать углекислый газ в компоненты топлива. Это направление может стать основой для промышленных технологий, которые одновременно решают экологические задачи и приносят экономическую выгоду», — рассказал Кустов.

Ранее стало известно, что нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.