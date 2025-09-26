Ученый прокомментировал идею ядерного удара по астероиду

Астроном Еленин: удар по астероиду — шаг к снятию запрета на ЯО в космосе

Идея ядерного удара по астероиду 2024 YR4 может говорить о стремлении некоторых стран под видом защиты Земли отменить запрет на размещение в космосе ядерного оружия (ЯО). Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, астроном Леонид Еленин.

В сентябре международная команда ученых arXiv, одними из членов которой являются специалисты NASA, предложила уничтожить астероид 2024 YR4 с помощью ядерного удара, чтобы избежать его столкновения с Луной.

«Чем дальше слежу за западными коллегами, тем больше убеждаюсь в том, что это некая попытка открыть окно Овертона — подготовить человечество к снятию запрета на размещение ядерного оружия в космосе. Под таким благородным предлогом как защита Земли от астероидов США хотят добиться права вывести ядерное оружие в космос», — считает астроном.

По его мнению, важно предотвратить получение какой-либо страной права вывода ЯО в космос, так как нет гарантий, что после вывода боеголовки на околоземную орбиту планы этой страны не изменятся.

Ранее ученые рассказали, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной.