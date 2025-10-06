Названы два напитка, которые могут усилить выпадение волос

Сладкая газировка и алкоголь могут усилить выпадение волос. Об этом британский диетолог Ви Джей Гамильтон рассказала в интервью изданию Daily Mail. По словам врача, оба напитка ухудшают состояние кожи головы и волосяных фолликулов, особенно при регулярном употреблении.

Газированные напитки с высоким содержанием сахара, как поясняет специалист, вызывают в организме хроническое скрытое воспаление. Это состояние может затрагивать и волосяные фолликулы, нарушая цикл роста волос.

«В одной банке сладкой газировки объемом 330 мл может содержаться не менее 15 граммов сахара. Риск выпадения волос сильнее всего повышается у людей, которые пьют более 11 банок в неделю», — уточняет эксперт.

Во вторую группу потенциально опасных напитков врач относит алкоголь. По словам диетолога, вино, пиво и крепкие алкогольные напитки вызывают обезвоживание организма, в том числе кожи головы. Недостаток жидкости снижает приток крови к волосяным луковицам и ухудшает их питание.

«При регулярном чрезмерном употреблении алкоголя последствия становятся намного драматичнее — волосы истончаются и начинают выпадать», — отметила диетолог.

По словам Гамильтон, для здоровья волос важны умеренность в питании и достаточное потребление воды. Она также советует избегать продуктов и напитков, способствующих воспалительным процессам — мясных закусок и фастфуда.

