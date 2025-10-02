На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ повысить успеваемость ребенка в школе

ChildDev: позитивное восприятие подростков в семье улучшает их успеваемость в школе
true
true
true
close
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что отношение к подросткам как к ответственным членам семьи напрямую связано с их академической мотивацией и качеством взаимоотношений с родителями. Работа опубликована в журнале Child Development (ChildDev).

В исследовании участвовали 554 школьника из Шанхая в возрасте 13–14 лет. В течение года подростки заполняли онлайн-анкеты, где оценивались их взгляды на подростковый возраст, готовность брать на себя семейные обязанности, умение откладывать развлечения ради учебы и реакции на академические неудачи.

Результаты показали: подростки, которые воспринимали свои годы взросления позитивно, чаще считали важным помогать родителям, выполняли домашние обязанности и серьезнее относились к учебе. Они проявляли больше упорства после получения низких оценок и демонстрировали более высокий уровень доверия и эмоциональной близости с родителями.

По словам авторов, ключевой вывод исследования заключается в том, что подростковый возраст не стоит рассматривать как неизбежный период «бури и стресса». Напротив, это окно возможностей, когда формируется чувство ответственности, а вместе с ним — академическая устойчивость и социальные связи.

Ученые отмечают, что подобный подход может быть полезен родителям, педагогам и разработчикам образовательных программ, поскольку он помогает уйти от стереотипов и поддержать подростков в их развитии.

Ранее ученые выяснили, что молодежь боится знакомиться вне сети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами