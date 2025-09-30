Лекарство от диабета помогло в лечении рассеянного склероза

Ученые из Кембриджского университета установили, что комбинация препаратов метформина и клемастина может запускать восстановление миелина, защитной оболочки нервов, поврежденной при рассеянном склерозе. Результаты исследования представлены на конференции Европейского комитета по лечению и исследованиям рассеянного склероза (ECTRIMS).

В испытании участвовали около 70 человек с рецидивирующим течением РС. В течение шести месяцев половина из них получала активную комбинацию препаратов, а вторая половина — плацебо. У пациентов из первой группы скорость прохождения нервных сигналов оставалась стабильной, в то время как у участников на плацебо она снижалась. Это говорило о потенциальном восстановлении защитной оболочки нервных волокон.

Метформин — широко используемый препарат для лечения диабета второго типа, известный своими противовоспалительными и метаболическими эффектами. Клемастин представляет собой средство, применяемое при аллергии. Ранее некоторые исследования показали, что лекарство само по себе может стимулировать ремиелинизацию.

Хотя пациенты пока не ощущали улучшений в повседневной жизни, исследователи подчеркивают: ключевое преимущество терапии — в способности замедлять прогрессирование инвалидизации в долгосрочной перспективе.

Если эффективность и безопасность подтвердятся в следующих фазах испытаний, это может стать первым шагом к созданию нового класса препаратов для лечения не только рассеянного склероза, но и других нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

