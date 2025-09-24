На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые разработали анализ крови на психические заболевания

Сколтех: найден молекулярный след депрессии и шизофрении в крови
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Сколтеха совместно с коллегами из медицинских центров и психиатрических больниц показали, что по анализу крови можно отличить здоровых людей от пациентов с психиатрическими диагнозами, а также различать клиническую депрессию и шизофрению. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Серьезные психические расстройства оставляют молекулярный след в организме, но до сих пор диагноз ставится исключительно на основе симптомов, — объяснила Анна Ткачева, научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана. — Объективные биомаркеры позволят врачам выявлять болезни раньше, а также точнее различать похожие по проявлениям состояния».

Ученые проанализировали плазму крови 416 пациентов с психотическими и аффективными расстройствами и 272 здоровых добровольцев из Москвы и Уфы. С помощью масс-спектрометрии были получены липидные профили: оказалось, что уровни 107 липидов у больных значимо отклоняются от нормы, а еще 37 — специфически меняются при одном из диагнозов.

На основе этих данных исследователи обучили алгоритм машинного обучения, который смог различать депрессию и шизофрению с точностью 83%.

«Мы показали, что липидный профиль крови может не только фиксировать наличие психического заболевания, но и различать два класса расстройств — шизофренические и депрессивные, — добавила соавтор работы, аспирантка Сколтеха Анастасия Голубова. — Надеемся, что такие методы будут внедрены в практику и помогут персонализированной медицине».

Ранее был разработан анализ крови, рассказывающий о старении каждого органа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами