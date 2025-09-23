На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У кофеина выявили новый эффект, полезный при стрессе

HPCE: кофеин помогает упорнее выполнять задачи при стрессе
true
true
true
close
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Кофеин может увеличивать настойчивость при выполнении сложных или неразрешимых задач, особенно в условиях стресса. Это показало исследование, опубликованное в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

Ученые из колледжа Амхерст провели три эксперимента с участием 329 студентов. В заданиях использовались визуальные и вербальные тесты с намеренно неразрешимыми элементами. В первом эксперименте прием 40 мг кофеина не оказал значимого эффекта. На втором этапе дозировка 100 мг (эквивалент чашки кофе) помогла участникам дольше продолжать искать отсутствующий объект в визуальной задаче, хотя эффект не повторился в вербальной.

Наиболее выраженный результат наблюдался в третьем эксперименте, в котором применялся стресс-тест с холодной водой. Участники, перенесшие легкий стресс и получившие 100 мг кофеина, проявляли значительно большую настойчивость по сравнению с контрольной группой. У не испытывавших стресс добровольцев кофеин, напротив, слегка снижал упорство.

Исследователи предполагают: кофеин влияет на настойчивость за счет стимуляции нейромедиаторных систем, включая дофамин, норадреналин и аденозин. Также этот стимулятор может изменять восприятие приложенных усилий и вознаграждения. Важную роль, по мнению ученых, играют гормоны стресса, прежде всего кортизол. После стрессового воздействия его уровень повышается, что может усиливать когнитивную реакцию на стимуляторы.

Авторы подчеркивают, что для более точного понимания таких нейрофизиологических механизмов необходимы дальнейшие исследования с использованием физиологических показателей и нейровизуализации.

Ранее был развеян популярный миф о вреде кофе для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами