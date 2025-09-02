«Скачок долголетия» людей закончился, заявили ученые

Резкий рост продолжительности жизни, зафиксированный в первой половине XX века, в будущем вряд ли повторится. К такому выводу пришли ученые из Университета Висконсин-Мэдисон, Института демографических исследований Макса Планка и французского Института демографических исследований. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи изучили данные о смертности в 23 странах с высоким уровнем дохода и низкими показателями смертности. Анализ показал, что поколения людей, появившиеся позднее 1939 года, в среднем, не достигнут 100-летнего возраста. Если в начале XX века продолжительность жизни увеличивалась примерно на пять с половиной месяцев с каждым новым поколением, то после 1939 года рост составил всего два с половиной-три с половиной месяца.

По словам авторов, впечатляющие «успехи прошлого» были связаны с резким снижением младенческой смертности, развитием медицины и улучшением условий жизни. Сегодня показатель смертность детей в мире минимален, а продление жизни в пожилом возрасте не может обеспечить аналогичный скачок.

В то же время ученые отмечают, что прогнозы нельзя считать окончательными: на продолжительность жизни людей могут повлиять новые медицинские технологии, социальные изменения или неожиданные события вроде пандемий.

