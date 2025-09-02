Названы условия, которые позволят россиянам жить до ста лет

Есть три ключевые проблемы, влияющие на здоровье населения и мешающие россиянам жить до ста лет. Это отсутствие профилактики заболеваний, недостаток физической активности и скудный, несбалансированный рацион, рассказала «Газете.Ru» главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

По словам Решетовой, чтобы прожить до ста лет, важно начать заниматься профилактикой старения уже в 20-25 лет, – именно в этом возрасте запускаются первые механизмы старения. Однако обычно россиянам мешают жить долго три проблемы.

«Во-первых, это недостаточное внимание к профилактике заболеваний. Во-вторых, низкий уровень физической активности. В-третьих, в нашей стране довольно большой процент людей, которые имеют несбалансированное питание, вредные привычки и стресс. Многие россияне нерегулярно проходят медицинские осмотры, что приводит к позднему выявлению и лечению заболеваний. Не во всех регионах пока доступна высококвалифицированная медицинская помощь, хотя за последние годы очень много сделано в этом направлении, в том числе с помощью высоких технологий (например, телемедицина). Наша страна активно работает над тем, чтобы специализированная помощь стала более доступной в отдаленных районах, и люди могли регулярно проходить профилактические осмотры», – отметила доктор.

По данным Росстата, на 10 тыс. россиян приходится в среднем 41 долгожитель старше 91 года, и один старше 100 лет. В Москве сейчас более 400 тыс. жителей старше 80 лет, и около 1 тыс. старше 100 лет.

«Чем раньше начать профилактику старения, тем лучше. Уже в 20 лет нужно думать о своем рационе, уровне физической активности и здоровье. Это пожизненная работа, но это не значит, что в 50 или 60 лет уже поздно начинать», – заключила специалист.

Ранее была названа ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2035 году.