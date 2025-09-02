Таблетки для защиты сердца повысили риск инфаркта у женщин

Прием бета-блокаторов может повышать риск повторного инфаркта или госпитализации из-за сердечной недостаточности у женщин. К такому выводу пришли ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследований в Мадриде. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ) и представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов.

В исследовании приняли участие 8505 пациентов из 109 больниц, у которых сократительная функция сердца была снижена более чем на 40 %. В течение двух недель после выписки из стационара их случайным образом распределили на группы. Первая группа получала бета-блокаторы, в то время как во второй эти препараты не были включены в план лечения.

Наблюдение за испытуемыми продолжалось около четырех лет. В целом различий в смертности, частоте повторных инфарктов и госпитализаций между группами не выявили. Однако у женщин, принимавших бета-блокаторы, риск повторного сердечного приступа или госпитализации оказался значительно выше. Также у них фиксировалось увеличение вероятности летального исхода на 2,7 % по сравнению с теми, кто не получал такие препараты.

По словам научного руководителя центра доктора Борхи Ибаньеса, исследование показало отсутствие пользы от применения бета-блокаторов у пациентов с сохраненной функцией сердца после инфаркта, хотя этот подход считался стандартом терапии почти 40 лет. Он подчеркнул, что в клинической практике необходимо критически оценивать не только новые лекарства, но и эффективность давно используемых.

Ранее врач рассказал, от какой болезни сердца чаще страдают невысокие люди.