проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали про напиток, снижающий уровень холестерина

Врач Титова: зеленый чай снижает уровень холестерина в крови

true
true
true
close
Freepik.com

Зеленый чай помогает нормализовать уровень холестерина в крови, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Зеленый чай известен высоким содержанием эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG) – мощного антиоксиданта, который, как считается, обладает противовоспалительными, противораковыми и кардиопротекторными свойствами. Зеленый чай также может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению когнитивных функций», – рассказала доктор.

По словам врача, этот чай содержит почти в десять раз больше витамина С, чем черный чай. Кроме того, в нем содержатся витамины B1 и B2.

«По сравнению с черным чаем зеленый чай снижает стресс и обладает расслабляющим эффектом. В чашке зеленого чая (около 200-250 мл) может содержаться от 30 до 60 мг кофеина. Это меньше, чем в черном чае и кофе. Для тех, кто хочет получить больше антиоксидантов и кардиопротекторных свойств, зеленый чай может быть лучшим выбором благодаря высокому содержанию EGCG», — заметила доктор.

Для тех, кто нуждается в большем стимулирующем эффекте, а также, кто хочет улучшить состояние микробиоты, лучше подойдет черный чай. Он содержит больше кофеина, и поэтому может быть более подходящим вариантом.

Ранее были названы два гельминта, которые вызывают рак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами