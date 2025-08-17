Россиянам рассказали про напиток, снижающий уровень холестерина

Зеленый чай помогает нормализовать уровень холестерина в крови, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Зеленый чай известен высоким содержанием эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG) – мощного антиоксиданта, который, как считается, обладает противовоспалительными, противораковыми и кардиопротекторными свойствами. Зеленый чай также может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению когнитивных функций», – рассказала доктор.

По словам врача, этот чай содержит почти в десять раз больше витамина С, чем черный чай. Кроме того, в нем содержатся витамины B1 и B2.

«По сравнению с черным чаем зеленый чай снижает стресс и обладает расслабляющим эффектом. В чашке зеленого чая (около 200-250 мл) может содержаться от 30 до 60 мг кофеина. Это меньше, чем в черном чае и кофе. Для тех, кто хочет получить больше антиоксидантов и кардиопротекторных свойств, зеленый чай может быть лучшим выбором благодаря высокому содержанию EGCG», — заметила доктор.

Для тех, кто нуждается в большем стимулирующем эффекте, а также, кто хочет улучшить состояние микробиоты, лучше подойдет черный чай. Он содержит больше кофеина, и поэтому может быть более подходящим вариантом.

