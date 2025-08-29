Эксперты рассказали, когда АЭС начнут производить золото из ртути

РИА Новости: АЭС могут начать производить золото из ртути через десять лет

Ученые смогут начать производство золота путем преобразования ртути в ядерных реакторах атомных электростанций не ранее чем через 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов..

Ранее газета Financial Times писала, что американский стартап Marathon Fusion заявил о решении «алхимической» задачи превращения ртути в золото. Компания предложила вводить изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Этот нестабильный изотоп распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197 — единственный стабильный изотоп металла. По прогнозам стартапа, будущие термоядерные электростанции смогут производить до 5 тонн золота в год на каждый 1 ГВт выработки электроэнергии, не снижая мощности станции.

Опираясь на прогнозы стартапа, в золотодобывающей компании «Павлик» для РИА Новости рассчитали, что в «фантастическом» сценарии — если все атомные электростанции мира смогут производить золото — ежегодный объем добычи составит 2 тысячи тонн, что соответствует 55% от текущих мировых объемов добычи золота. В более умеренном сценарии, когда 30% мощностей АЭС будут заняты «майнингом» золота, производство составит 0,6 тысячи тонн в год, или 17% от нынешних объемов.

На вопрос о реалистичности такого подхода научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич подтвердила РИА Новости, что производство золота из ртути действительно возможно. По ее словам, процесс превращения неблагородных металлов в золото, известный как хризопея, изучается учеными ещё со времен Клеопатры, и с научной точки зрения превращение ртути в золото с помощью нейтронного облучения в реакторе реально.

Мировые запасы золота оцениваются в 210 тысяч тонн: около половины находится в ювелирных изделиях, 20% — в инвестиционных активах, 17% хранится в центробанках и 12% используется в промышленности.

Научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирича отметила, что на сегодняшний день коммерческих реакторов для производства золота из ртути не существует, и их появление эксперты прогнозируют не ранее чем через 10–20 лет. Схожие сроки называет и доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Давыдова, уточняя, что технологии могут стать экономически выгодными по мере истощения природных запасов золота. По ее словам, производство золота на АЭС могло бы быть интересно самим станциям с точки зрения инвестиций и развития инфраструктуры.

