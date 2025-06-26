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Найден способ получать золото из отходов электроники

NS: разработан экологичный способ извлечения золота из электронного мусора
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Flinders University

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии предложили безопасную и устойчивую технологию извлечения золота, которая может стать альтернативой токсичным методам, применяемым в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Работа опубликована в журнале Nature Sustainability (NS).

Новая методика позволяет эффективно извлекать золото из руды, электронных плат и даже из научных отходов с минимальным воздействием на окружающую среду. Вместо традиционно используемых ядовитых веществ, таких как цианид и ртуть, исследователи применили соединение, широко используемое для дезинфекции воды — трихлоризоциануровую кислоту. Она способна растворять золото в соленой воде.

Затем драгоценный металл из раствора извлекается с помощью специально разработанного полимера, богатого серой, который избирательно связывает золото даже в сложных смесях. Позже золото легко отделяется, а сам полимер можно переработать и использовать повторно.

«Мы стремимся сделать переработку золота более экологичной и безопасной, — отметил профессор Джастин Чолкер, руководитель проекта. — Новая технология может быть применена как для рудников, так и для предприятий, перерабатывающих электронный мусор».

По словам исследователей, новое решение может внести значительный вклад в устойчивую переработку ресурсов и снизить уровень загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и токсичными реагентами. Кроме того, метод открывает возможности для более широкого внедрения принципов «зеленой химии» и циркулярной экономики в промышленность.

Как выразился один из участников проекта, доктор Харшал Патель: «Мы нырнули в груду электронного мусора — и вышли с золотым слитком. Надеюсь, наша работа вдохновит на создание практических решений для глобальных экологических вызовов».

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