Названа неожиданная польза мата

QJEP: ругательства увеличивают физическую силу
aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Повторение нецензурных слов может временно увеличить физическую силу и активировать мотивационные системы мозга, показало новое исследование международной команды ученых. Работа опубликована в журнале Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP).

Эксперименты подтвердили, что после многократного повторения выбранного участниками ругательства сила хвата в среднем возрастала на 1,4 кг по сравнению с нейтральным словом. Кроме того, добровольцы сообщали о большем эмоциональном подъеме, чувстве юмора и отвлеченности.

Авторы связывают это с активацией так называемой системы поведенческого подхода (behavioral approach system) — мотивационного контура, отвечающего за стремление к целям. Особенно вырос показатель «BAS Drive», отражающий силу побуждения к действию.

При этом ожидания о снижении так называемой ошибки-отрицательности (error-related negativity, ERN) — электрического сигнала мозга, возникающего после допущенной ошибки, — не оправдались. Амплитуда ERN не уменьшилась, что указывает: внутренняя система мониторинга ошибок продолжала работать так же, как и в контрольных условиях.

По словам исследователей, это ставит под сомнение предположение, что ругательства снижают уровень самоконтроля. Вероятно, эффект выражается скорее в повышении эмоциональной и мотивационной вовлеченности, чем в подавлении функций самонаблюдения.

Ранее работы уже показывали, что использование нецензурных слов может снижать восприятие боли и улучшать физическую выносливость. Новые данные подтверждают этот феномен, но уточняют: мозг при этом продолжает строго отслеживать ошибки.

Ранее был назван неожиданный признак снижения когнитивных способностей у пожилых.

