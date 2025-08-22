На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили о неожиданной опасности противозачаточных

HBM: противозачаточные таблетки меняют работу мозга
true
true
true
close
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Прием оральных контрацептивов может влиять не только на репродуктивную систему, но и на организацию работы мозга. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджа и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Работа опубликована в журнале Human Brain Mapping (HBM).

По данным ученых, противозачаточные таблетки снижают индивидуальность мозговых сетей, делая их более похожими друг на друга. Эти изменения особенно заметны в цепях, связанных с эмоциональной регуляцией. Это может объяснять, почему часть женщин отмечает перепады настроения или раздражительность в первые месяцы использования препаратов.

В исследовании приняли участие 26 женщин в возрасте от 20 до 33 лет, ранее сообщавших о негативных эмоциональных эффектах от контрацептивов. Каждая из них проходила два этапа эксперимента — с приемом настоящих таблеток (этнилэстрадиол + левоноргестрел) и плацебо. В ходе обоих этапов проводили фМРТ-сканирование и ежедневные опросы о настроении.

Результаты показали, что при приеме гормональных препаратов индивидуальные паттерны функциональной активности мозга сглаживались, а у участниц чаще фиксировались негативные эмоции. Особенно значимыми оказались изменения в зонах, отвечающих за обработку эмоций и саморефлексию.

Ученые планируют расширить исследования, чтобы понять, как разные препараты и длительное использование влияют на мозг, и могут ли выявленные изменения объяснять перепады настроения и другие эмоциональные эффекты, связанные с гормональными колебаниями.

Ранее ученые предупредили, что популярное обезболивающее способно вызывать симптомы шизофрении.

