Реагенты для контроля диабета начали производить в России

ДИАКОН: в России стартовало производство реагентов для контроля диабета
Depositphotos

Группа компаний «ДИАКОН» запустила производство реагентов и расходных материалов для анализаторов гликированного гемоглобина Lifotronic H8 и H9 на собственных мощностях. Вся продукция полностью совместима с этими устройствами, которые широко используются в российских лабораториях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе группы компаний.

«До недавнего времени пациенты с диабетом в нашей стране зависели исключительно от импортных поставок реагентов. Теперь нужные материалы выпускаются в России, что повышает доступность диагностики и снижает затраты», — отметил председатель совета директоров ГК «ДИАКОН», сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода.

По данным экспертов, в России насчитывается около шести миллионов пациентов с диабетом. Своевременный анализ уровня гликированного гемоглобина помогает выявлять осложнения заболевания и подбирать эффективную терапию.

«Запуск собственного производства — это не только вклад в реализацию федерального проекта по борьбе с диабетом, но и важный шаг к импортозамещению в медицинской отрасли. Это напрямую связано с повышением доступности и безопасности медицинских услуг для населения», — добавил Варивода.

Ранее в России создали безопасный для диабетиков напиток на основе чайного гриба.

