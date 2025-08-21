Россиянам назвали симптомы, которые могут указывать на астму

Астма — одно из самых распространенных воспалительных заболеваний дыхательной системы. При этом многие пациенты могут не знать о своей болезни. Главным симптомом болезни является свистящее дыхание, рассказала «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева.

«Сложность в том, что нет одного специфического симптома, который бы однозначно указывал на астму, поэтому ее могут путать с другими патологиями. Пожалуй, самый характерный признак — свистящее дыхание. Но даже этот симптом может напоминать бронхит или простуду», — отметила врач.

По ее словам, многие пациенты приходят с жалобами на весеннюю простуду, чихание, кашель и проблемы со сном из-за тяжести в груди и затрудненного дыхания. Однако это уже признаки сформировавшейся астмы, которая проявляется каждый год весной.

«Особенно должен насторожить ночной, приступообразный кашель. Эти симптомы должны побудить человека обратиться к врачу. Полное излечение от бронхиальной астмы невозможно, поэтому цель терапии — достичь контроля над заболеванием. Это означает, что симптомы должны быть минимальными или отсутствовать вовсе. Если они и возникают, то должны быть легкими, только дневными и не требовать более двух ингаляций препарата для купирования в неделю», — рассказала доктор.

