Россиян предостерегли от покупки половинок арбуза или дыни

В сезон бахчевых на рынке и городских точках можно часто увидеть, как продают разрезанные и затянутые пищевой пленкой половинки арбузов или дынь. Однако нужно помнить, что покупка таких разрезанных арбузов или дынь повышает риск заражения патогенами, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

«Через такие нарезанные арбузы и дыни можно заразиться бактериями (сальмонелла, кишечная палочка, листерии), которые могут попасть на тыквину (так называют плод арбуза, согласно ботанической терминологии) при нарушении гигиены нарезки или хранения. Также есть риск заразиться плесенью или дрожжами, они развиваются при долгом контакте с воздухом и теплом. Надо помнить, что после разрезания тыквины хранятся не в холодильной витрине, а могут лежать прямо на прилавке, зачастую рядом с пыльной дорогой. Кроме того, есть риск химических загрязнений, если нож для нарезки или поверхности, на которых хранились дыня или арбуз, обрабатывались агрессивными средствами», — отметила доктор.

Употребление инфицированного арбуза может вызвать пищевое отравление (тошнота, диарея, температура), а также тяжелые осложнения у детей, беременных, пожилых и людей с иммунодефицитом.

«В идеале следует при возможности покупать целый арбуз. Но если говорить о правилах безопасной нарезки, то они простые: инструменты и поверхности должны дезинфицироваться, а работники должны использовать перчатки, маски, чистую одежду. При покупке разрезанного арбуза в стационарной точке следует обратить внимание на то, указано ли время нарезки и срок годности на упаковке. Также важно соблюдать правила хранения: максимум 2–4 часа при температуре не выше +4°C (в холодильнике или на льду), а пленка должна быть герметичной. Кроме того, все же лучше покупать арбузы и дыни в магазинах, а не на рынках или у дорог», — заключила доктор.

