На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная опасность проблем со сном для подростков

B&B: найдена связь между сном подростков и риском проблем с поведением
true
true
true
close
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Американские исследователи выяснили, что особенности сна в подростковом возрасте могут быть связаны с работой мозга и предсказывать риск поведенческих нарушений в будущем. Работа опубликована в журнале Brain and Behavior (B&B).

Ученые проанализировали данные 2,8 тыс. участников проекта Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) в среднем возрасте около 12 лет. В течение трех недель дети носили фитнес-браслеты, которые фиксировали продолжительность и качество сна. Также им провели МРТ мозга в состоянии покоя и опросили родителей о поведении подростков.

Анализ показал, что нарушения сна связаны с изменениями в работе так называемой сети пассивного режима мозга — системы, активной во время отдыха и саморефлексии. Подростки, спавшие меньше нормы, чаще демонстрировали пониженную связанность внутри этой сети и повышенные связи с другими системами мозга, отвечающими за внимание.

Через год у таких участников исследования чаще фиксировали внешние поведенческие проблемы — агрессию, импульсивность и трудности с самоконтролем. При этом связь с внутренними проблемами вроде тревожности или депрессии обнаружить не удалось.

Авторы работы отмечают, что продолжительность и эффективность сна влияют на мозг по-разному, а выявленные нейросетевые паттерны могут формироваться задолго до появления симптомов. По их мнению, улучшение сна может стать одним из способов профилактики нарушений поведения у подростков.

Ранее была названа неожиданная опасность нарушений режима на выходных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами