Названа неожиданная опасность проблем со сном для подростков

Американские исследователи выяснили, что особенности сна в подростковом возрасте могут быть связаны с работой мозга и предсказывать риск поведенческих нарушений в будущем. Работа опубликована в журнале Brain and Behavior (B&B).

Ученые проанализировали данные 2,8 тыс. участников проекта Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) в среднем возрасте около 12 лет. В течение трех недель дети носили фитнес-браслеты, которые фиксировали продолжительность и качество сна. Также им провели МРТ мозга в состоянии покоя и опросили родителей о поведении подростков.

Анализ показал, что нарушения сна связаны с изменениями в работе так называемой сети пассивного режима мозга — системы, активной во время отдыха и саморефлексии. Подростки, спавшие меньше нормы, чаще демонстрировали пониженную связанность внутри этой сети и повышенные связи с другими системами мозга, отвечающими за внимание.

Через год у таких участников исследования чаще фиксировали внешние поведенческие проблемы — агрессию, импульсивность и трудности с самоконтролем. При этом связь с внутренними проблемами вроде тревожности или депрессии обнаружить не удалось.

Авторы работы отмечают, что продолжительность и эффективность сна влияют на мозг по-разному, а выявленные нейросетевые паттерны могут формироваться задолго до появления симптомов. По их мнению, улучшение сна может стать одним из способов профилактики нарушений поведения у подростков.

