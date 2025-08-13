Названа неожиданная опасность нарушений режима на выходных

Международная группа исследователей из Университета Флиндерса в Австралии выявила новый феномен в медицине сна — «социальное апноэ». Оказалось, у многих людей на выходных усиливаются проявления обструктивного апноэ сна (OSA), что связано с изменением режима, употреблением алкоголя и другими привычками. Работа опубликована в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM).

Апноэ сна — это распространенное расстройство, при котором во время сна дыхательные пути частично или полностью перекрываются, вызывая кратковременные остановки дыхания. Такие эпизоды могут повторяться десятки или даже сотни раз за ночь, снижая качество сна и увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и преждевременной смерти.

«Апноэ сна уже является серьезной проблемой общественного здравоохранения, но наши результаты показывают, что его реальное распространение может быть недооценено», — пояснила ведущий автор работы, научный сотрудник FHMRI Sleep Health доктор Лусия Пинилья. По ее словам, большинство диагностических исследований проводится в будни, а это не отражает «выходного» эффекта.

Анализ данных более чем 70 тыс. человек из разных стран показал: в субботу риск умеренного и тяжелого апноэ сна был на 18% выше, чем в среду. У мужчин этот показатель увеличивался на 21%, у женщин — на 9%. У людей младше 60 лет риск возрастал на 24% против 7% у пожилых. Дополнительный сон в выходные более чем на 45 минут увеличивал вероятность тяжелых эпизодов апноэ на 47%.

«Мы пока не знаем точной причины, но употребление алкоголя, более поверхностный сон и нерегулярное использование терапий от апноэ могут играть роль», — отметил профессор Дэнни Эккерт, директор FHMRI Sleep Health. Он добавил, что схожие колебания могут наблюдаться и по сезонам — летом и зимой OSA в среднем на 8–19% тяжелее, чем весной и осенью.

По словам специалистов, «социальное апноэ» повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, хронической усталости, а также дорожно-транспортных происшествий. Эккерт рекомендует придерживаться стабильного режима сна — ложиться и вставать в одно и то же время в течение всей недели, спать 7–9 часов и использовать назначенную терапию даже на выходных.

