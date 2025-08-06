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Назван признак скорого начала депрессии

NPP: увеличение миндалевидного тела связано с будущим началом депрессии
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Немецкие нейробиологи обнаружили, что у людей, находящихся на грани развития депрессии, объем серого вещества в миндалевидном теле мозга выше, чем у как у здоровых участников, так и у тех, кто уже страдает от депрессии. Работа опубликована в журнале Neuropsychopharmacology (NPP).

Миндалевидное тело — участок мозга, связанный с эмоциями, тревожностью и памятью. Оно традиционно ассоциируется с депрессией, но ранее исследования фиксировали снижение объема серого вещества у пациентов, особенно при длительном течении болезни или множественных эпизодах.

Теперь же ученые из Университета Мюнстера обнаружили, что у тех, кто только находится в преддепрессивном состоянии, объем серого вещества в миндалине наоборот выше, чем у всех других групп — в том числе уже больных. Это может свидетельствовать о временной уязвимости мозга перед первым эпизодом депрессии.

В исследовании участвовали более 1700 человек. Среди них были здоровые добровольцы, пациенты с расстройствами настроения, тревожностью и психозами, а также особая группа — люди, у которых вскоре после сканирования развилась депрессия.

Кроме увеличения миндалевидного тела, у будущих пациентов также наблюдалось снижение объема серого вещества в других зонах, связанных с эмоциями и самоконтролем. Эти изменения были похожи на картину у уже заболевших.

«Наше исследование впервые позволило выделить нейронные маркеры предстоящего дебюта депрессии. Это может помочь в ранней диагностике и профилактике заболевания», — отметили авторы.

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