Ученых встревожило стремительное вымирание животных-падальщиков

Примерно треть видов позвоночных животных, питающихся падалью, находятся под угрозой исчезновения или сокращения численности. К такому выводу пришли биологи из Стэнфордского университета. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Падальщики играют ключевую роль в экосистемах — утилизируя останки мертвых животных, они предотвращают распространение инфекций и загрязнение водных источников. Ранее установлено, что в Северной и Южной Америке, а также в Европе они утилизируют до 75% всей падали. В Африке, по оценкам, гиены ежегодно уничтожают более 200 тонн трупных остатков.

Авторы исследования составили перечень всех известных видов позвоночных падальщиков — морских, пресноводных и наземных. Всего в список вошло 1376 видов. Затем они сверили их статус с данными Международного союза охраны природы и обнаружили, что примерно 33% этих видов находятся под угрозой или демонстрируют сокращение численности.

Ученые также выяснили, что падальщики чрезвычайно разнообразны с точки зрения эволюции — в их выборке оказалось более 200 семейств. При этом наиболее уязвимыми оказались крупные представители, такие как акулы, гиены и грифы. Их численность сокращается быстрее всего. В то же время популяции мелких падальщиков, например крыс, напротив, растут.

Авторы объясняют это тем, что мелкие падальщики легче приспосабливаются к жизни рядом с людьми и занимают освободившиеся экологические ниши, в то время как крупные страдают от разрушения среды обитания, охоты и отравлений.

Однако рост численности мелких падальщиков несет с собой потенциальную опасность для здоровья людей. Живущие рядом с человеческими поселениями грызуны и мелкие млекопитающие чаще являются переносчиками болезней и могут представлять растущую санитарную угрозу.

