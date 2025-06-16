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Ученые раскрыли генетические тайны коллективного разума муравьев

Cell: природа переписала ДНК муравьев ради коллективного разума
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Shutterstock

Международная команда ученых выяснила, как сформировалась уникальная социальная структура муравьев. Исследование было начато девять лет назад в Копенгагенском университете и представляет собой крупнейший на сегодняшний день сравнительный анализ геномов более 130 видов муравьев. Работа опубликована в журнале Cell.

Муравьи восхищали человечество на протяжении тысячелетий: Аристотель хвалил их общественный строй, а даосы видели в них символ бренности человеческой власти. Однако только сейчас ученым удалось по-настоящему заглянуть внутрь самого сердца муравьиной цивилизации — их ДНК.

Как показали данные, геном муравьев подвергся масштабной перестройке после их появления в позднем юрском периоде. Эта перестройка позволила сформировать четкое разделение на касты — королев, самцов и стерильных рабочих. Авторы исследования выяснили, что многие гены, ответственные за деление труда в муравейниках, оставались практически неизменными на протяжении более 100 миллионов лет.

По словам ученых, эти гены сыграли ключевую роль в развитии социальной организации и увеличении числа видов муравьев. Особый интерес представляет то, что крупные участки ДНК, связанные с работой репродуктивной системы и поведением рабочих особей, сохранялись в стабильном виде, несмотря на общее «перетасовывание» генома.

Авторы считают, что полученные результаты помогут глубже понять, как генетические механизмы могут формировать сложные формы коллективного поведения у животных.

Ранее ученых встревожило массовое сокращение численности водорослей в Атлантическом океане.

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