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Ученые вывили причину высокой агрессивности рака поджелудочной железы

PNAS: раскрыта роль белка Galectin-1 в агрессивности рака поджелудочной железы
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Международная команда исследователей обнаружила ранее неизвестную функцию белка Galectin-1 внутри ядер фибробластов — клеток, формирующих опухолевую микросреду рака поджелудочной железы. Это может стать основой для новых стратегий борьбы с одним из самых агрессивных видов онкологии. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Микросреда опухоли, или строма, — ключевой фактор агрессивности рака поджелудочной железы. Она не только защищает опухолевые клетки от действия лекарств, но и способствует их росту и распространению», — объяснил координатор исследования доктор Пилар Наварро из Научно-исследовательского института больницы дель Мар.

Ранее было известно, что фибробласты секретируют Galectin-1, усиливая опухолевые процессы. Однако теперь ученые показали, что белок также действует внутри ядер самих фибробластов, регулируя экспрессию генов — в том числе KRAS, одного из ключевых генов роста опухоли.

KRAS — ген, мутации которого присутствуют в 90% случаев рака поджелудочной железы. Он считается одним из главных двигателей злокачественного перерождения клеток. Новое открытие показывает, что Galectin-1 может эпигенетически активировать этот ген в фибробластах, усиливая их поддержку опухоли даже без изменений в ДНК.

«Это меняет подход к лечению», — отметил доктор Неус Мартинес-Бош. —«Мы должны разрабатывать препараты, которые блокируют не только Galectin-1 вне клетки, но и его активность внутри ядер фибробластов».

Авторы подчеркивают: результаты исследования могут привести к разработке новых эффективных методов лечения рака поджелудочной железы, учитывающих сложную роль микросреды и взаимодействие между клетками опухоли и здоровыми клетками.

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