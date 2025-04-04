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Медведев и Андреева потребовали повышения призовых на турнирах Большого шлема

Медведев и Андреева требуют увеличить призовые на «Большом шлеме»
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Andy Wong/AP

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева вошли в число спортсменов, которые подписали письмо с требованием повысить призовые на турнирах Большого шлема. Об этом сообщает AP News.

По данным источника, на документе стоят подписи всех представителей топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), за исключением Джека Дрэйпера, но с учетом подписи Даниила Медведева, занимающего 11-е место. Помимо Даниила, речь идет о Яннике Синнере, Новаке Джоковиче, Александре Звереве, Карлосе Алькарасе, Тейлоре Фрице, Каспере Рууде, Андрее Рублеве, Стефаносе Циципасе и Алексе де Миноре.

Среди женщин не стала подписывать письмо Елена Рыбакина, зато сделала это 11-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Эмма Наварро. Она присоединилась к Арине Соболенко, Кори Гауфф, Иге Швентек, Джессике Пегуле, Мэдисон Киз, Ясмин Паолини, Чжэн Циньвэнь, Пауле Бадосе и Мирре Андреевой.

Первым требованием, обозначенным в письме, является встреча теннисистов с руководителями турниров Большого шлема. Обращение получили Крейг Тайли (Australian Open), Стефан Морель («Ролан Гаррос»), Салли Болтон (Уибмлдон) и Лью Шерр (US Open). Спортсмены заявляют о необходимости перераспределения прибыли в пользу топов мужского и женского рейтингов.

Ранее возлюбленная Синнера из России обыграла пятую ракетку мира в США.

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