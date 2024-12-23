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Названа кислота, замедляющая старение мышц

Nature: литохолевая кислота замедляет старение мышц у животных на диете
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Многопрофильная команда ученых из Китая и США обнаружила, что литохолевая кислота (LCA) может замедлять процесс старения мышц у мышей, придерживающихся ограничительной диеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ранее другие научные работы показали, что низкокалорийная диета может приносить пользу здоровью и даже увеличивать продолжительность жизни у некоторых животных, таких как плодовые мушки и нематоды. Однако, из-за высокой продолжительности жизни человека, проверка этого эффекта у людей является сложной задачей. Поэтому ученые сосредоточились на других направлениях замедления старения и оздоровления, в том числе на изучении молекул, уже присутствующих в организме.

Одним из ключевых объектов нового исследования стала литохолевая кислота (LCA), желчная кислота, вырабатываемая бактериями в кишечнике. Ранее было установлено, что LCA может быть токсичной, но последние данные показывают, что в малых дозах она может оказывать положительное влияние на здоровье. Например, у мышей, получавших LCA в небольших количествах, увеличивалась выработка белка AMPK, который способствует замедлению атрофии мышц.

В ходе эксперимента ученые отслеживали изменения уровня метаболитов в кишечнике мышей на низкокалорийном питании и обнаружили сотни таких соединений. Введение этих метаболитов в клетки мышей показало, что LCA активирует ключевые механизмы, связанные с улучшением здоровья, однако не влияет на продолжительность жизни животных.

В следующем шаге исследования ученые сосредоточились на изучении того, как LCA активирует AMPK — фермент, который регулирует энергетический баланс клетки. Активизация AMPK зависит от сигналов, поступающих от ферментов сиртуинов, и помогает клеткам перейти в энергосберегающее состояние.

Команда продолжит исследование, надеясь выявить, есть ли преимущества для человека от воздействия LCA или найти другие метаболиты, которые могут сыграть роль в поддержании здоровья.

Ранее ученые выяснили, как репродуктивные гены могут продлить жизнь.

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