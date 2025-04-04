В Африке мужчина решил погладить крокодила и едва не лишился руки, пишет Daily Mail.

В Намибии произошел инцидент с участием человека и крокодила, когда пограничник Симсон Паулюс решил погладить рептилию длиной около трех метров. Несмотря на предупреждения окружающих, мужчина продолжал провоцировать животное, положив руки ему на спину.

Сначала крокодил оставался неподвижным, но через несколько секунд резко развернулся и вцепился в левую руку мужчины. К счастью, хищник быстро отпустил свою жертву, а Паулюс убежал с окровавленной рукой на глазах у очевидцев.

Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь — врачи наложили десятки швов на многочисленные рваные раны. Как позже выяснилось, в тот же день этого же крокодила сбила машина, и животное получило серьезные внутренние повреждения. Ветеринары приняли решение усыпить рептилию.

Ранее крокодил утащил мальчика под воду во время прогулки на лодке.