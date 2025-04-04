Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации одну категорию студентов

На Украине хотят лишить отсрочки от мобилизации обучающихся за рубежом студентов
close
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждан Украины, которые поступили в учебные заведения за рубежом после февраля 2022 года, могут лишить права на отсрочку от мобилизации. Об этом заявил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что правительство Украины подготовило законопроект, который вносит «уточнения» в правила получения отсрочек студентами и преподавательским составом. Документ рассмотрит Верховная рада.

Согласно изменениям, те, кто начал обучение за границей после февраля 2022 года, не получат отсрочку от мобилизации. Кроме того, право на отсрочку потеряют мужчины старше 25 лет, получающие второе образование того же или более низкого уровня, чем уже имеющееся. Депутат отметил, что эти уточнения были необходимы из-за того, что суды в некоторых случаях вставали на сторону получавших второе образование украинцев, доказывавших свое право на отсрочку.

28 марта депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая в стране система мобилизации основана на «рабовладельческих принципах».

26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения со стороны сотрудников ТЦК приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».

Ранее киевского блогера избили возле военкомата, а заступившегося за него отца задержали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами