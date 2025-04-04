На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации одну категорию студентов

На Украине хотят лишить отсрочки от мобилизации обучающихся за рубежом студентов

Граждан Украины, которые поступили в учебные заведения за рубежом после февраля 2022 года, могут лишить права на отсрочку от мобилизации. Об этом заявил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что правительство Украины подготовило законопроект, который вносит «уточнения» в правила получения отсрочек студентами и преподавательским составом. Документ рассмотрит Верховная рада.

Согласно изменениям, те, кто начал обучение за границей после февраля 2022 года, не получат отсрочку от мобилизации. Кроме того, право на отсрочку потеряют мужчины старше 25 лет, получающие второе образование того же или более низкого уровня, чем уже имеющееся. Депутат отметил, что эти уточнения были необходимы из-за того, что суды в некоторых случаях вставали на сторону получавших второе образование украинцев, доказывавших свое право на отсрочку.

28 марта депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая в стране система мобилизации основана на «рабовладельческих принципах».

26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения со стороны сотрудников ТЦК приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».

Ранее киевского блогера избили возле военкомата, а заступившегося за него отца задержали.