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В России сильно подешевели кроссоверы Chery

Кроссоверы Chery подешевели в России на 15 — 240 тыс. рублей
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Chery

В России резко подешевели три кроссовера Chery, сообщает портал «Автоновости дня».

В частности, Chery Tiggo 7 Pro Max в версии Active 4WD стал доступен на 250 тыс. рублей. Его новая цена — 2,83 млн рублей. В версии Ultra 2WD машина подешевела на 75 тыс. рублей и стоит теперь 3,05 млн рублей. На Ultra 4WD скидка составляет 15 тыс. рублей. Новая цена кроссовера — 3,35 млн рублей.

Chery Tiggo 4 Pro стоит теперь на 20 тыс. дешевле. Ее можно купить от 1,95 млн рублей.

Новый Chery Tiggo 4 в топовой версии Ultra подешевел на 110 тыс. рублей. Его новая цена — 2,7 млн рублей.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд Deepal выведет на российский рынок кроссовер S07.

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