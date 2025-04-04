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В НАТО заявили о необходимости увеличения оборонных расходов на фоне пошлин США

Рютте: оборонные расходы надо наращивать вне зависимости от пошлин США
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Global Look Press

Необходимо наращивать оборонные расходы вне зависимости от влияния пошлин США на членов альянса. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Правительства должны принимать решения на национальном уровне, политики всегда делают выбор. Всегда больше потребностей, нежели средств», — заявил он.

По словам Рютте, страны НАТО должны иметь все необходимое, чтобы защитить себя.

До этого еврокомиссар по торговле Марош Шевчович заявил, что министры торговли Евросоюза на заседании 7 апреля одобрят ответные меры на введенные США пошлины.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине оценили слова спецпосланника Трампа о новых санкциях против России.

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