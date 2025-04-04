Назван самый популярный тип жилья для эскортниц

Мужчины чаще всего покупают женщинам, которые не являются членами семьи этих мужчин, небольшие студии, пишет Дом.News со ссылкой на сообщение аналитика агентства недвижимости Penny Lane Realty Андрея Садо.

В 70% случаев для представительниц эскорт-услуг приобретают небольшие студии до 70 кв. м в больших, модных жилых комплексах. Часто эти объекты находятся в «Москве-Сити» или неподалеку. Новые ЖК рядом с бизнес-центром стоят дешевле и при этом находятся рядом с работой покупателя.

Чаще всего покупателями являются мужчины, чей доход составляет более $50 млн. 1% рынка приходится на покупки людей с доходом от $150 млн — такие клиенты приобретают для представительниц эскорт-услуг наиболее статусные квартиры, заботясь о собственном имидже, отметил Садо.

В первой половине февраля компании «Метриум» и ГК «Основа» представили результаты исследования, согласно которым чаще всего в Москве покупают новые квартиры площадью 30-50 квадратных метров.

Покупатели новостроек в Москве чаще всего приобретают квартиры и апартаменты площадью 30-50 кв. м. В массовом сегменте рынка новостроек чаще всего в 2024 году покупали квартиры и апартаменты площадью 30-50 кв. м — на их долю приходится 48% соглашений.

Ранее была найдена самая дорогая квартира в Москве.