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Назван самый популярный тип жилья для эскортниц

Penny Lane Realty: чаще всего эскортницам оплачивают небольшие студии
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Depositphotos

Мужчины чаще всего покупают женщинам, которые не являются членами семьи этих мужчин, небольшие студии, пишет Дом.News со ссылкой на сообщение аналитика агентства недвижимости Penny Lane Realty Андрея Садо.

В 70% случаев для представительниц эскорт-услуг приобретают небольшие студии до 70 кв. м в больших, модных жилых комплексах. Часто эти объекты находятся в «Москве-Сити» или неподалеку. Новые ЖК рядом с бизнес-центром стоят дешевле и при этом находятся рядом с работой покупателя.

Чаще всего покупателями являются мужчины, чей доход составляет более $50 млн. 1% рынка приходится на покупки людей с доходом от $150 млн — такие клиенты приобретают для представительниц эскорт-услуг наиболее статусные квартиры, заботясь о собственном имидже, отметил Садо.

В первой половине февраля компании «Метриум» и ГК «Основа» представили результаты исследования, согласно которым чаще всего в Москве покупают новые квартиры площадью 30-50 квадратных метров.

Покупатели новостроек в Москве чаще всего приобретают квартиры и апартаменты площадью 30-50 кв. м. В массовом сегменте рынка новостроек чаще всего в 2024 году покупали квартиры и апартаменты площадью 30-50 кв. м — на их долю приходится 48% соглашений.

Ранее была найдена самая дорогая квартира в Москве.

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