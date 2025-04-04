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Путин передал все акции «Нижфарма» в управление «Фармирусу»

Путин передал акции нидерландского «Нижфарма» в управление российской компании
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал 100% акций принадлежащей нидерландской компании Nidda Lynx группы компаний «Нижфарм» во временное управление российской компании «Фармирус». Соответствующий указ Путина размещен на сайте Кремля.

ГК «Нижфарм» была основана в 1919 году и является ведущим производителем лекарств в России. С 2004 по 2023 год группа компаний находилась в собственности немецкой Stada, а в 2023 году была продана нидерландской компании.

Переход акций нидерландской компании во временное управление российской компании был предпринят в качестве зеркальной меры после лишения Российской Федерации и российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территории Нидерландов в соответствии с указом президента РФ 2023 года.

30 декабря 2024 года Путин передал пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе» по тому же указу.

Ранее Путин вывел из управления Росимущества компанию «Балтика».

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