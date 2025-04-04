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Кончаловский возглавил худсовет в Театре Моссовета

Режиссер Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета
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Domenico Stinellis/AP

Режиссер Андрей Кончаловский стал главой художественного совета в Театре Моссовета. Об этом сообщили РБК в театре.

По словам представителей театра, он будет участвовать в формировании репертуара, выдвигать свои предложения по выбору режиссеров для новых постановок и решать другие вопросы, связанные с творческой составляющей работы театра.

Худсовет, по словам Кончаловского, не заменит, а дополнит работу художественного руководителя театра, которым останется Евгений Марчелли, также вошедший в совет. «Теперь основные решения, касающиеся творческой составляющей жизни театра, будут получать экспертную оценку участников совета. Он состоит из профессионалов своего дела, опытных артистов, для которых наш театр стал вторым домом», — рассказал режиссер.

В совет, который возглавил режиссер, вошли артисты театра Александр Голобородько, Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Ирина Климова и Евгения Крюкова. Этот состав будет обновляться каждый год.

В Театре Моссовета Кончаловский является худруком постановки «Машенька», режиссером-постановщиком и художником-постановщиком спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка», поставил спектакли «Укрощение строптивой», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад».

В марте объединение Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» и столичного «Центра драматургии и режиссуры» (ЦДР) подтвердил художественный руководитель обоих коллективов Владимир Панков.

Ранее худрук «Ленкома» рассказал о возвращении в театр Певцова и Захаровой.

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